Понад 10 тисяч чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон у 2023 році, - Держприкордонслужба

У 2023 році прикордонники затримали приблизно 8 тисяч чоловіків, які здійснили спробу перетину кордону поза пунктами пропуску, і 3 тисячі тих, що намагалися виїхати за підробленими документами.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Загалом у цьому році за 11 місяців було затримано 7 тисяч 700 порушників, які намагались незаконно перетнути кордон на зеленій ділянці кордону, тобто за межами пунктів пропуску", - розповів Демченко, додавши, що найчастіше це відбувається на кордонах з Румунією та Молдовою.

За словами речника ДПСУ, в осінні місяці прослідковується динаміка зменшення незаконного перетину кордону.

"Якщо говорити про попередні періоди, то збільшення спроб фіксувалось, коли були сприятливі погодні умови для перетину. Бо коли похолодання і сніг, стає непрохідна місцевість, тоді перетнути кордон бажаючих стає менше", - зауважив полковник.

Крім того, на даний момент спостерігається збільшення кількості чоловіків, які намагаються перетнути кордон з підробленими документами. З початку цього року прикордонники викрили близько 3 тисяч таких спроб. Найчастіше це були підробки документів про непридатність до військової служби, про інвалідність і посвідчення багатодітного батька.

Нещодавно начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ полковник Ігор Матвійчук повідомив, що за добу західний кордон України перетинають приблизно шість тисяч чоловіків призовного віку. З них лише 150-200 осіб виїжджають за допомогою системи "Шлях" як волонтери.

Речник ДПСУ Андрій Демченко зауважив, що ФОПи, у яких є доступ до системи "Шлях", періодично зловживають своїм правом та вносять до системи осіб, які не є водіями. Працівники ДПСУ фіксують випадки подібних порушень та передають ці відомості або обласним військовим адміністраціям, або Мінінфраструктури, або в правоохоронні органи для притягнення таких осіб до відповідальності за внесення недостовірної інформації.

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