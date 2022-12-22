Более 50% украинцев, выбирая новый бренд, предпочитают украинских производителей — опрос

Потребительское поведение украинцев за десять месяцев войны значительно изменилось. В частности процент спонтанных покупок уменьшается, а спрос на украинские бренды растет.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования "Потребительские тренды 2023", проведенного компанией Gradus Research.

56% опрошенных, которые начали покупать новые бренды во время войны, делают это, чтобы поддержать украинских производителей. 69% респондентов заявили, что намеренно выбирают продукцию украинских брендов.

"Анализируя ключевые изменения в поведении украинских потребителей, четко просматривается сознательное намерение граждан поддержать страну и экономику, выбрав товары локальных брендов. И даже необходимость экономить не останавливает их перед покупкой любимых товаров в привычных местах продаж, еще раз доказывая, что бренд сейчас важен как никогда - даже важнее, чем был до войны. Люди планируют покупки, поэтому важно попадать в их план/список и не рассчитывать на спонтанное решение у полки", - комментирует социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

При этом 54% всех опрошенных потребителей при совершении покупки обращают особое внимание на бренд. В то же время треть утверждает, что после начала полномасштабной войны бренд товара не имеет для них никакого значения.

В целом украинцы стали рациональнее в плане покупок. 76% планируют это заранее, но 15% принимают решение о покупке товара непосредственно в точке продажи.

Чаще украинцев делают покупки в супермаркетах и магазинах (74%), реже - на рынках (16%). Почти половина респондентов (48%) склонна совершать покупки в своих любимых точках продаж, а остальные 41% выбирают удобные варианты по дороге, не привязываясь к привычному месту.