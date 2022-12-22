Понад 50% українців, обираючи новий бренд, надають перевагу українським виробникам — опитування

Споживча поведінка українців за десять місяців війни значно змінилася. Зокрема, відсоток спонтанних покупок зменшується, а попит на українські бренди зростає.

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Про це свідчать результати дослідження "Споживчі тренди 2023", проведеного компанією Gradus Research.

56% опитаних, хто почав купувати нові бренди під час війни, роблять це, щоб підтримати українських виробників. 69% респондентів заявили, що свідомо обирають продукцію українських брендів.

"Аналізуючи ключові зміни у поведінці українських споживачів, чітко проглядається свідомий намір громадян підтримати країну та економіку, обравши товари локальних брендів. І навіть необхідність заощаджувати не зупиняє їх перед купівлею улюблених товарів у звичних місцях продажу, ще раз доводячи, що бренд зараз важливий як ніколи - навіть важливіший, ніж був до війни. Люди планують покупки, тому важливо попадати в їх план/список і не розраховувати на спонтанне рішення біля полиці", — коментує соціолог, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

При цьому 54% всіх опитаних споживачів при здійсненні покупки звертають особливу увагу на бренд. Водночас третина стверджує, що після початку повномасштабної війни бренд товару не має для них жодного значення.

В цілому українці стали більш раціональними в плані покупок. 76% планують це заздалегідь, але 15% — приймають рішення про купівлю товару безпосередньо у точці продажу.

Найчастіше українців роблять покупки в супермаркетах і магазинах (74%), рідше — на ринках (16%). Майже половина респондентів (48%) схильна робити покупки у своїх улюблених точках продажу, а інші 41% обирають зручні варіанти дорогою, не прив’язуючись до звичного місця.