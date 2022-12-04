Более 9 тысяч мирных жителей погибли в Украине от обстрелов оккупантов - МВД

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли более 9400 мирных жителей, среди них 461 ребенок.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, пишет пресс-служба МВД.

"По данным Национальной полиции, погибли более 9 400 мирных жителей и еще около 6 800 - травмированы. Среди них, к сожалению, есть и дети: с начала вторжения РФ в Украину погиб 461 ребенок", - отметил он.

Енин сообщил, что полицейские фиксируют новые преступления врага на освобожденных украинскими войсками территориях.

"Как только россияне сбежали из Херсона, они начали ежедневно обстреливать мирных людей. Следственными подразделениями Национальной полиции на деоккупированной территории Херсонщины задокументировано уже около 600 военных преступлений. На Харьковщине, которую обстреливают больше всего, следователями задокументировано 3 400 военных преступлений. Только за минувшие сутки добавился 41 факт. На деоккупированных территориях Харьковской области уже обнаружено около 900 тел, из них 700 – гражданские, более 80 – военнослужащие, более 100 – военнослужащие РФ. В Херсонской области обнаружено 111 тел, из них 75 – это гражданские лица", – сообщил он.

Кроме того, полиция продолжает работу по выявлению коллаборантов на деоккупированных территориях. В частности, в Херсонской области проверено около 13 тысяч человек, из них задержан 161 человек, что может быть причастным к сотрудничеству с оккупационными войсками, шпионажу или коллаборационной деятельности.

"В целом по фактам сотрудничества населения с государством-спонсором терроризма начато более 2 100 уголовных производств", - добавил замминистра.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко 28 ноября сообщил, что с начала широкомасштабной войны в столице погибли более 150 мирных киевлян, из них четверо детей.