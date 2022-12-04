Понад 9 тисяч мирних жителів загинули в Україні від обстрілів окупантів - МВС

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло понад 9400 мирних жителів, серед них 461 дитина.

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Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, пише пресслужба МВС.

"За даними Національної поліції, загинуло понад 9 400 мирних жителів і ще близько 6 800 травмовані. Серед них, нажаль, є й діти: від початку вторгнення РФ в Україну загинула 461 дитина", - зазначив він.

Єнін повідомив, що поліцейські фіксують нові злочини ворога на звільнених українськими військами територіях.

"Щойно росіяни втекли з Херсона, вони почали щодня обстрілювати мирних людей. Слідчими підрозділами Національної поліції на деокупованій території Херсонщини задокументовано вже близько 600 воєнних злочинів. На Харківщині, яку обстрілюють чи не найбільше, слідчими задокументовано 3 400 воєнних злочинів. Лише за минуло добу додався 41 факт. На деокуповані території Харківської області, вже виявлено близько 900 тіл, з них 700 – цивільні, понад 80 – військовослужбовці, понад 100 – військовослужбовці РФ. На Херсонщині виявлено 111 тіл, з них 75 – це цивільні особи", – повідомив він.

Крім того, поліція продовжує роботу з виявлення колаборантів на деокупованих територіях. Зокрема, на Херсонщині перевірено близько 13 тисяч осіб, з них затримана 161 особа, що може бути причетна до співпраці з окупаційними військами, шпигунства чи колабораційної діяльності.

"Загалом за фактами співпраці населення з державою-спонсором тероризму розпочато понад 2 100 кримінальних проваджень", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко 28 листопада повідомив, що з початку широкомасштабної війни у столиці загинули понад 150 мирних киян, із них четверо дітей.