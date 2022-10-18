Ценовые колебания: где покупать овощи и фрукты, чтобы сэкономить

Delo.ua выяснило, сколько стоят фрукты и овощи на столичных рынках и сравнили их со стоимостью в супермаркете. Какую разницу в ценах мы увидели, читайте в репортаже.

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В этом году цены на большое количество продуктов питания постоянно меняются. На фоне роста курса валют и войны в Украине продукты питания постоянно дорожают. К примеру, в этом году только стоимость овощей выросла в 2,5 раза.

На столичных рынках некоторые цены на овощи и фрукты бьют рекорды, однако в супермаркетах можно купить целый ряд продуктов по приемлемой стоимости.

Цены на рынках и в супермаркете

Корреспондент Delo.ua побывала на трех рынках города Киев – Дарницкий, Иллис и Столичный. После этого редакция посетила супермаркет Novus, чтобы сравнить рыночные цены с теми, которые предлагает один из продуктовых ритейлеров.

Дефицита товаров нет, поэтому киевляне и гости столицы могут без проблем купить как на рынке, так и в супермаркете фрукты и овощи на любой вкус. Однако из-за низкой покупательной способности и падения доходов далеко не все украинцы могут позволить купить себе фрукты и овощи по высоким ценам.

К примеру, на Дарницком и Иллис рынках килограмм свеклы стоит 25 грн, на Столичном – 30 гривен, а Novus предлагает свеклу за 12,99 грн/кг.

С начала сезона цена на капусту более-менее была стабильной, а уже к концу сезона стоимость начала повышаться. По состоянию на 12 октября на Дарницком рынке капусту продают за 17,50 грн/кг, на Столичном и Иллис капуста стоит 20 грн/кг. В то же время Novus предлагает капусту по цене 16,95 грн/кг.

На трех рынках удивила цена за килограмм имбиря: на Дарницком рынке и Иллис его стоимость составила 200 гривен, на Столичном удалось его найти за 130 гривен, а в супермаркете NOVUS цена на имбирь оказалась ниже — 99 гривен за килограмм.

Также удивила низкая цена на чеснок в Novus, где он стоит 109 грн/кг, а на рынке Иллис 250 грн/кг. На Дарницком рынке чеснок стоит 180 грн, а на Столичном рынке чеснок удалось найти за 150 грн/кг.

Цена на морковь тоже дороже на рынке, чем у Novus. Так, на Дарницком и Столичном рынках морковь стоит 30 грн/кг, а на Иллис – 35 грн/кг. В Novus нам удалось купить морковь за 23,99 грн/кг.

Также мы заметили разницу в цене на бананы, если сравнивать рыночную стоимость и предлагаемую ритейлером. К примеру, в Novus бананы стоят 59,49 грн/кг, а на рынке Иллис их предлагают за 70 грн/кг.

Экономия

Представляем сравнительную характеристику цен на рынках и супермаркете по основным категориям овощей и фруктов.

Если купить по килограмму каждой категории овощей из таблицы, мы тратим:

Дарницкий рынок – 946,40 грн. Столичный рынок – 884 грн. Рынок Иллис – 1 107 грн. Novus – 717,76 грн.

В результате мы видим, если купить каждого продукта по 1 килограмму, то меньше нужно потратить в супермаркете. Некоторые продукты на Дарницком рынке дешевле, но не всегда есть смысл ехать туда через весь город, тратя 100-200 гривен на топливо, поэтому экономической целесообразности поездка не будет. Куда проще сходить в супермаркет неподалеку от дома.