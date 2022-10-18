Цінові коливання: де купувати овочі та фрукти, щоб заощадити

Delo.ua з'ясувало скільки коштують фрукти та овочі на столичних ринках та порівняли їх з вартістю у супермаркеті. Яку різницю в цінах ми побачили, читайте в репортажі.

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Цього року ціни на велику кількість продуктів харчування постійно змінюються. На тлі зростання курсу валют та війни в Україні продукти харчування постійно дорожчають. Наприклад, цього року лише вартість овочів зросла у 2,5 рази.

На столичних ринках деякі ціни на овочі та фрукти б'ють рекорди, однак у супермаркетах можна купити низку продуктів за прийнятною ціною.

Ціни на ринках та в супермаркеті

Кореспондент Delo.ua побувала на трьох ринках міста Київ – Дарницькому, Ілліс та Столичному. Після цього редакція відвідала супермаркет Novus, щоб порівняти ринкові ціни з тими, які пропонує один з продуктових рітейлерів.

Дефіциту товарів немає, тому кияни та гості столиці можуть без проблем купити як на ринку, так і в супермаркеті фрукти та овочі на будь-який смак. Однак через низьку купівельну спроможність і падіння доходів далеко не всі українці можуть дозволити купити собі фрукти та овочі за високими цінами.

Наприклад, на Дарницькому та Ілліс ринках кілограм буряків коштує 25 грн, на Столичному – 30 гривень, а Novus пропонує буряк за 12,99 грн/кг.

Ціна на буряк на Дарницькому ринку Ціна на буряк на Столичному ринку Ціна на буряк на ринку "Ілліс" Ціна на буряк в Novus

З початку сезону ціна на капусту більш-менш була стабільною, а вже наприкінці сезону вартість почала підвищуватись. Станом на 12 жовтня на Дарницькому ринку капусту продають за 17,50 грн / кг, на Столичному та Ілліс капуста коштує 20 грн / кг. В той же час Novus пропонує капусту за ціною 16,95 грн / кг.

Ціна на капусту на Дарницькому ринку Ціна на капусту на Столичному ринку Ціна на капусту на ринку "Ілліс" Ціна на капусту в Novus

На трьох ринках здивувала ціна за кілограм імбиру: на Дарницькому ринку та Ілліс його вартість склала 200 гривень, на Столичному вдалося знайти його за 130 гривень, а в супермаркеті NOVUS ціна на імбир виявилася нижчою — 99 гривень за кілограм.

Ціна на імбир на Дарницькому ринку Ціна на імбир на ринку "Ілліс" Ціна на імбир на Столичному ринку Ціна на імбир в Novus

Також здивувала низька ціна на часник в Novus, де він коштує 109 грн / кг, а на ринку Ілліс 250 грн / кг. На Дарницькому ринку часник коштує 180 грн, а на Столичному ринку часник вдалось знайти за 150 грн / кг.

Ціна на часник в Novus Ціна на часник на ринку "Ілліс" Ціна на часник на Дарницькому ринку Ціна на часник на Столичному ринку

Ціна на моркву теж дорожче на ринку, ніж у Novus. Так, на Дарницькому та Столичному ринках морква коштує 30 грн / кг, а на Ілліс - 35 грн / кг. В Novus нам вдалось купити моркву за 23,99 грн / кг.

Ціна на моркву на Столичному ринку Ціна на моркву на Дарницькому ринку Ціна на моркву на ринку "Ілліс" Ціна на моркву в Novus

Також ми помітили різницю в ціні на банани, якщо порівнювати ринкову вартість і яку пропонує рітейлер. Наприклад, в Novus банани коштують 59,49 грн / кг, а на ринку Ілліс їх пропонують за 70 грн / кг.

Ціна на банани в Novus Ціна на банани на ринку "Ілліс"

Економія

Представляємо порівняльну характеристику цін на ринках та в супермаркеті за основними категоріями овочів та фруктів.

Якщо купити по кілограму кожної категорії овочей з таблиці, ми витрачаємо:

Дарницький ринок - 946,40 грн. Столичний ринок - 884 грн. Ринок Ілліс - 1 107 грн. Novus - 717,76 грн.

В результаті ми бачимо, якщо купити кожного продукту по 1 кілограму, то найменше потрібно витратити у супермаркеті. Деякі продукти на Дарницькому ринку дешевші, але не завжди є сенс їхати туди через все місто, витрачаючи 100-200 гривень на паливо, тому економічної доцільності поїздка не матиме. Куди простіше сходити до супермаркету неподалік від дому.