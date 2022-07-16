- Тип
- Война Война
- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Число погибших в результате ракетного обстрела Винницы возросло до 24 человек
В больнице скончалась пострадавшая женщина.
Число жертв в результате российского ракетного удара по Виннице 14 июля возросло до 24 человек – в больнице скончалась пострадавшая женщина. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
"24 погибших… К сожалению, еще одна женщина скончалась сегодня в больнице – 85% ожогов", – написал Сергей Борзов.
По его словам, продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых 4 детей. Также 4 человека остаются в списке пропавших без вести.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что российские оккупационные войска 14 июля в 10:45 из акватории Черного моря запустили крылатые ракеты "Калибр" по Виннице. Под удар попала парковка вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный", также полностью разрушен расположенный рядом медицинско-диагностический центр.