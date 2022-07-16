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Тип
Війна Війна
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу Вінниці зросла до 24 осіб

Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу Вінниці зросла до 24 осіб
Вінниця, Україна.

У лікарні померла постраждала жінка.

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Кількість жертв у результаті російського ракетного удару по Вінниці 14 липня зросла до 24 осіб – у лікарні померла постраждала жінка. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні – 85% опіків", - написав Сергій Борзов.

За його словами, наразі продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей. Також 4 людини залишаються у списку зниклих безвісти.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська 14 липня о 10:45 з акваторії Чорного моря запустили крилаті ракети "Калібр" по Вінниці. Під удар потрапила парковка поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний", також повністю зруйновано медично-діагностичний центр, розташований поряд.