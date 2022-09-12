Чуть более половины украинцев имеют планы на будущее, среди молодежи таких 62% - опрос

Планы на будущее строят 53% украинцев, а 17% планируют жизнь на несколько лет вперед, хотя 8% живут только сегодняшним днем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой robota.ua среди работающих украинцев.

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В частности, представители молодого поколения в возрасте 18-24 лет планы строят чаще всего: 50,9% - на несколько месяцев вперед, еще 10,9% - на несколько лет вперед. 5,5% среди этой категории говорят, что никогда не имели планов и делают все спонтанно, а 32,7% пока не строят планы из-за нестабильной ситуации в стране.

87% украинцев, ответивших, что у них есть планы на несколько лет вперед, заявили, что им удается осуществить все замыслы. Среди планирующих жизнь на несколько месяцев вперед удается реализовать все лишь 78% опрошенных. Также в robota.ua говорят, что "среди тех, кто никогда не строит планы", "удается реализовать планы" на будущее 46,7% респондентов.

Кроме того, отмечается, что большинство не удовлетворены своей нынешней работой – 34,9% скорее недовольны, 19,3% – полностью недовольны. Скорее удовлетворены ею 33,9% опрошенных, полностью удовлетворены – 11,9%. При этом разницы в ответах мужчин и женщин практически нет, но уровень неудовлетворенности работой растет с возрастом респондентов.

Что касается желания сменить работу, то относительное большинство (35%) указывает в качестве главной причины недовольство оплатой труда. 28,5% говорят об отсутствии надежды на профессиональный рост и продвижение в должности, 17,9% - о напряженности работы и плохих условиях труда, 18,5% - другой причине.

52% украинцев считают, что государство создает условия для того, чтобы люди могли планировать свою жизнь, достигать поставленных целей. При этом среди женщин так считают 57%, а среди мужчин 45%. Среди молодежи такого мнения придерживаются 73% опрошенных.

Напомним, что по данным майского опроса Киевского международного института социологии, будущее своих детей и внуков в Украине в случае сохранения неопределенности со сроками продления войны с Россией планируют лишь 42,9% жителей Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com