Трохи більше половини українців мають плани на майбутнє, серед молоді таких 62% - опитування

Плани на майбутнє будують 53% українців, а 17% планують життя на кілька років уперед, однак 8% живуть лиш сьогоднішнім днем. Про це свідчать результати опитування, проведеного платформою robota.ua серед працюючих українців.

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Зокрема, представники молодого покоління у віці 18-24 років плани будують найчастіше: 50,9% - на кілька місяців уперед, ще 10,9% - на кілька років уперед. Натомість 5,5% серед цієї категорії кажуть, що ніколи не мали планів і роблять все спонтанно, а от 32,7% поки не будують планів через нестабільну ситуацію в країні.

87% українців, які відповіли, що мають плани на кілька років уперед, заявили, що їм вдається здійснити всі задуми. Серед тих, хто планує життя на кілька місяців уперед, вдається реалізувати все лиш 78% опитаних. Також у robota.ua кажуть, що "серед тих, хто ніколи не будує планів", "вдається реалізувати плани" на майбутнє 46,7% респондентів.

Крім цього, зазначається, що більшість не задоволені своєю нинішньою роботою - 34,9% скоріше незадоволені, 19,3% - повністю незадоволені. Скоріше задоволені нею 33,9% опитаних, повністю задоволені - 11,9%. При цьому різниці у відповідях чоловіків та жінок практично немає, натомість рівень незадоволення роботою зростає з віком респондентів.

Що стосується бажання змінити роботу, то відносна більшість (35%) вказує в якості головної причини невдоволення оплатою праці. 28,5% кажуть про відсутність надії на професійне зростання та просування на посаді, 17,9% - про напруженість роботи и погані умови праці, 18,5% - іншу причину.

52% українців вважають, що держава створює умови для того, щоб люди могли планувати своє життя, досягати поставленої мети. При цьому серед жінок так вважають 57%, а серед чоловіків 45%. Серед молодіж такої думки дотримуються 73% опитаних.

Нагадаємо також, що за даними травневого опитування Київського міжнародного інституту соціології, майбутнє своїх дітей та онуків в Україні у випадку збереження невизначеності із термінами продовження війни з Росією планують лише 42,9% жителів України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com