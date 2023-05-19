До конца мая военно-врачебные комиссии в госпиталях перейдут на электронную очередь

К концу месяца военно-врачебные комиссии, ВВК, в госпиталях перейдут на электронную очередь. Таким образом существенно снизят время прохождения военно-врачебной экспертизы. Об этом рассказала представитель Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Оксана Горбач - сообщило Общественное.Новости.

С электронной очередью исчезнет необходимость занимать очередь под госпиталем в 5 утра, нужно будет просто записаться через электронный портал, на котором можно отследить график приема к конкретному врачу.

"Электронная очередь записи на прохождение военно-врачебной комиссии уже работает в пяти городах, а к концу мая ВВК перейдет на электронную очередь во всех военных госпиталях в Украине", - рассказала Оксана Горбач.

Горбач отметила, что в настоящее время увеличивается количество учреждений, где можно пройти ВВК, потому что они открываются на базе гражданских учреждений здравоохранения.

Как ранее рассказывала заместитель министра обороны Анна Маляр, в Украине планируют постепенно сделать более быстрым и более удобным процесс прохождения военно-врачебной комиссии .

Усовершенствование процедуры прохождения военно-врачебной комиссии предусматривает:

увеличение сети ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения;

отдельное финансирование оплаты услуг медицинских работников, привлеченных к проведению медосмотров с целью оценки степени пригодности к военной службе;

внедрение е-очереди записи на ВВК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения;

привлечение учреждений здравоохранения из системы Минобороны для работы с ЕСОЗ. Учреждения здравоохранения из системы Минобороны будут иметь доступ к анамнезу человека, в частности в электронной медицинской карточке;

внедрение современных подходов к обслуживанию при прохождении ВЛК (доступный и удобный сервис);

создание информационной поддержки (горячая линия) и внедрение информационных продуктов, которые помогут военнослужащим получить помощь.

Анна Маляр рассказала, что систему электронных очередей на ВВК запустили в тестовом режиме в Харькове, Львове, Киеве, Виннице и Одессе