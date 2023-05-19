До кінця травня військово-лікарські комісії в шпиталях перейдуть на електронну чергу

До кінця місяця військово-лікарські комісії, ВЛК, в шпиталях перейдуть на електронну чергу. Таким чином суттєво зменшать час проходження військово-лікарської експертизи. Про це розповіла представниця Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Оксана Горбач - повідомило Суспільне.Новини.

З електронною чергою зникне необхідність займати чергу під шпиталем о 5 ранку, потрібно буде просто записатися через електронний портал, на якому можна відстежити графік прийому до конкретного лікаря.

“Електронна черга запису на проходження військово-лікарської комісії вже працює у п'ятьох містах, а до кінця травня ВЛК перейде на електронну чергу в усіх військових шпиталях в Україні”, - розповіла Оксана Горбач.

Горбач зазначила, що наразі збільшується кількість закладів, де можна пройти ВЛК, тому що їх відкривають на базі цивільних закладів охорони здоров’я.

Як раніше розповідала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, в Україні планують поступово зробити швидшим та зручнішим процес проходження військово-лікарської комісії.

Удосконалення процедури проходження військово-лікарської комісії передбачає:

збільшення мережі ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання у цивільних закладах охорони здоров’я;

окреме фінансування оплати послуг медичних працівників, яких залучено до проведення медоглядів з метою оцінки ступеня придатності до військової служби;

впровадження е-черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК СП та закладами охорони здоров’я;

залучення закладів охорони здоров’я із системи Міноборони до роботи з ЕСОЗ. Заклади охорони здоров’я із системи Міноборони матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема в електронній медичній картці;

запровадження сучасних підходів до обслуговування під час проходження ВЛК (доступний і зручний сервіс);

створення інформаційної підтримки (гаряча лінія) та впровадження інформаційних продуктів, які допоможуть військовослужбовцям отримати допомогу.

Ганна Маляр розповіла, що систему електронних черг на ВЛК запустили в тестовому режимі у Харкові, Львові, Києві, Вінниці і Одесі