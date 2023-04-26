Два дня растет уровень воды в Киеве, уровень опасности "желтый" – КМВА

После недельного спада уровня воды два дня подряд фиксируется рост, уровень опасности гидрологических явлений – I (желтый).

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"По состоянию на 9:30 26.04.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 300 см, что на 6 см больше вчерашнего показателя. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Уровень опасности гидрологических явлений - I (желтый). При этом удерживается затопление поймы слоем около 35 см", - говорится в сообщении КМВА со ссылкой на Попко.

Остаются подтопленными пойменные территории – острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Промышленные объекты и жилые массивные города вне угрозы подтопления.

КМВА продолжает мониторить половодье, власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям.

Напомним, генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что пик паводка в Украине прошел, а ожидаемая вторая волна будет слабее и не приведет к такому подтоплению.