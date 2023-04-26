Два дні росте рівень води в Києві, рівень небезпеки "жовтий" – КМВА

Після тижневого спаду рівня води два дні поспіль фіксується зростання, рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий).

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрацій Сергій Попко.

"Станом на 9:30 26.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 300 см, що на 6 см більше вчорашнього показника. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 35 см", - йдеться в повідомленні КМВА із посиланням на Попка.

Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення.

КМВА продовжує моніторити водопілля, влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що пік паводку в Україні минув, а очікувана друга хвиля буде слабшою і не призведе до такого підтоплення, яке було.