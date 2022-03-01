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Общество
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Эксперт назвал самые безопасные места в жилых домах при обстрелах (ФОТО, ВИДЕО)

Эксперт назвал самые безопасные места в жилых домах при обстрелах (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Telegram/Pravda Gerashchenko

Инженер-конструктор Дмитрий Макогон дал несколько советов о том, где прятаться во время артобстрелов в жилых домах разных типов.

По его словам, все современные здания очень прочные и устойчивые, и рассчитаны против лавинообразного обрушения. Особенно это касается высотных 25-этажек, в которых много бетона.

"Поэтому при обстреле нужно выходить в коридор, на лестничные и лифтовые клетки, это ядра жесткости. Площадь на лестничных клетках не задымляется, ведь там нет окон. Лестница с обходной галереей не так хороша для убежища, так как она находится более близко к внешнему удару", – пояснил Макогон.

Фото 2 — Эксперт назвал самые безопасные места в жилых домах при обстрелах (ФОТО, ВИДЕО)

Он отметил, что в панельных домах ситуация обстоит сложнее,

"Другое дело  панельные дома, где плиты перекрытия могут превратиться в снаряд и сложится вся секция. Тут наиболее безопасное место  косяки дверей в несущих стенах, это важно. Несущая стена в панельных домах  бетонная и толще 150 мм", – рассказал Макогон.

Фото 3 — Эксперт назвал самые безопасные места в жилых домах при обстрелах (ФОТО, ВИДЕО)

Эксперт отметил, что домах типа "хрущевка" несущие стены чаще всего кирпичные, а перекрытие из пустотных панелей.

Фото 4 — Эксперт назвал самые безопасные места в жилых домах при обстрелах (ФОТО, ВИДЕО)

Поэтому там также безопаснее прятаться в дверных проемах толстых кирпичных несущих стен.

При этом инженер подчеркнул, что главную опасность несут осколки.

"Они дом не обрушат, но вред могут нанести. Спрячьтесь от них в комнатах без окон, приготовьте воду и огнетушитель на случай возгорания, не забудьте выключить свет (рубильником). Обычно лучше всего прятаться ванной", – посоветовал Макогон.

Фото 5 — Эксперт назвал самые безопасные места в жилых домах при обстрелах (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, 28 февраля в результате ракетного удара в Белой Церкви Киевской области вечером 28 февраля было разрушено трехэтажное здание общежития.

Кроме этого, российские военные сразу же после завершения переговоров между Украины и РФ совершили авианалет по окрестностям города Бровары. 

Автор:
Дмитрий Нарожный