Експерт назвав найбезпечніші місця у житлових будинках під час обстрілу (ФОТО, ВІДЕО)

Інженер-конструктор Дмитро Макогон дав кілька порад, де ховатися під час артобстрілів у житлових будинках різних типів.

За його словами, всі сучасні будівлі дуже міцні та стійкі, і розраховані проти лавиноподібного обвалення. Особливо це стосується висотних 25-поверхівок, у яких багато бетону.

"Тому при обстрілі потрібно виходити в коридор, на сходові та ліфтові клітини, це ядра жорсткості. Площа на сходових клітинах не задимляється, адже там немає вікон. Сходи з обхідною галереєю не такі гарні для схованки, тому що вони знаходяться ближче до зовнішнього удару ", - Пояснив Макогон.

Він зазначив, що в панельних будинках ситуація складніша.

"Інша справа - панельні будинки, де плити перекриття можуть перетворитися на снаряд і складеться вся секція. Тут найбезпечніше місце - косяки дверей у несучих стінах - це важливо. Несуча стіна в панельних будинках - бетонна і товща 150 мм", - розповів Макогон.

Експерт зазначив, що будинки типу "хрущовка" несучі стіни найчастіше цегляні, а перекриття з пустотних панелей.

Тому там також безпечніше ховатися у дверних отворах товстих цегляних стін.

При цьому інженер наголосив, що головну небезпеку несуть уламки.

"Вони будинок не обрушать, але шкоди можуть завдати. Сховайтеся від них у кімнатах без вікон, приготуйте воду та вогнегасник на випадок загоряння, не забудьте вимкнути світло (рубильником). Зазвичай найкраще ховатися ванною", - порадив Макогон.

Нагадаємо, 28 лютого внаслідок ракетного удару у Білій Церкві Київської області увечері 28 лютого було зруйновано триповерхову будівлю гуртожитку.

Крім цього, російські військові відразу ж після завершення переговорів між Україною та РФ здійснили авіаналіт по околицях міста Бровари.