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Общество
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Эксперты ООН оценят последствия для окружающей среды от подрыва Каховской ГЭС

Эксперты ООН оценят последствия для окружающей среды от подрыва Каховской ГЭС
Руслан Стрелец и представители миссии. Фото: Facebook-страница министра

В Украину прибыла миссия Программы ООН по окружающей среде (UNEP), эксперты которой в течение месяца будут работать над оценкой последствий для окружающей среды от подрыва дамбы на Каховской ГЭС.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, пишет пресс-служба министерства.

"В течение месяца эксперты будут работать над оценкой последствий для окружающей среды от подрыва плотины на Каховской ГЭС. Подготовят рекомендации по возобновлению пострадавших от подтопления природоохранных территорий", - отметил министр.

По его словам, для министерства сейчас важнее всего наработать практические шаги, которые станут частью плана восстановления поврежденных территорий в результате теракта на дамбе Каховской ГЭС.

Как отмечается, в состав Экспертной группы вошли специалисты UNEP по катастрофам и конфликтам по биоразнообразию и ученые международных правительственных организаций и конвенций, которые будут работать удаленно.

Напомним, что российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области в ночь на 6 июня 2023 года.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщал, что в результате подрыва плотины россиянами Каховской ГЭС, нанесенный окружающей среде Украины ущерб превысил $1,5 млрд. Верификация новых данных продолжается.

Автор:
Нина Комащенко