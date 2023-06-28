Експерти ООН оцінять наслідки для довкілля від підриву Каховської ГЕС

В Україну прибула місія Програми ООН з довкілля (UNEP), експерти якої протягом місяця працюватимуть над оцінкою наслідків для довкілля від підриву греблі на Каховській ГЕС.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, пише пресслужба міністерства.

"Протягом місяця експерти працюватимуть над оцінкою наслідків для довкілля від підриву греблі на Каховській ГЕС. Підготують рекомендації з відновлення постраждалих від підтоплення природоохоронних територій", - зазначив міністр.

За його словами, для Міндовкілля наразі найважливіше напрацювати практичні кроки, які стануть частиною плану відновлення пошкоджених територій внаслідок теракту на греблі Каховської ГЕС.

Як зазначається, у склад Експертної групи увійшли фахівці UNEP з питань катастроф і конфліктів з біорізноманіття та науковці міжнародних урядових організацій та конвенцій, які працюватимуть віддалено.

Нагадаємо, що російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області в ніч на 6 червня 2023 року.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомляв, що внаслідок підриву греблі росіянами Каховської ГЕС, завдані довкіллю України збитки перевищили $1,5 млрд. Верифікація нових даних триває.