Елка и комендантский час: как пройдут зимние праздники в Киеве

Согласно решению совета обороны Киева, массовых праздничных мероприятий на Рождество и Новый Год в городе не будет. Это включает в себя отсутствие ярмарки и других празднований.

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Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, в Новогоднюю ночь в городе и области комендантский час будет оставаться в силе и будет действовать с 00:00 до 05:00 утра. Никаких массовых развлечений, фейерверков и других шоу не планируется.

Если произойдут отдельные события, они пройдут на закрытых локациях и отвечают всем требованиям безопасности. Эти меры финансируются за счет меценатов без использования бюджетных средств.

Что касается новогодней елки, то по словам Попки, ее установят на Софиевской площади и откроют 6 декабря – в День святого Николая. Елка будет установлена исключительно на средства меценатов и все расходы на ее обустройство и обеспечение освещения будут без привлечения бюджетных средств.

Городской глава Киева Виталий Кличко также подтвердил, что массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены. Он добавил, что если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то они должны проходить исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытия.

Он напомнил, что поскольку в этом году отмечаем Рождество по новому юлианскому календарю, елку начнут устанавливать раньше, до 6 декабря. И уберут, соответственно, тоже раньше – до 10 января.