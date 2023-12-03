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Ялинка і комендантська година: як пройдуть зимові свята у Києві

Ялинка і комендантська година: як пройдуть зимові свята у Києві
На Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних святкових заходів. Колаж: Delo.ua

Згідно з рішення ради оборони Києва, масових святкових заходів на Різдво та Новий Рік у місті не буде. Це включає відсутність ярмарок та інших святкувань.

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Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, у Новорічну ніч в місті та області комендантська година залишатиметься в силі і діятиме 00:00 до 05:00 ранку. Жодних масових розваг, феєрверків та інших шоу не планується.

Якщо відбудуться окремі події, вони пройдуть на закритих локаціях і будуть відповідати всім вимогам безпеки. Ці заходи фінансуються за рахунок меценатів, не використовуючи бюджетні кошти.

Що стосується новорічної ялинки, то за словами Попка, її встановлять на Софіївський площі і відкриють 6 грудня – на День святого Миколая. Ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів і всі витрати на її облаштування і забезпечення освітлення будуть без залучення бюджетних коштів.

Міський голова Києва Віталій Кличко також підтвердив, що масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено. Він додав, що якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то вони повинні проходить виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття.

Він нагадав, що оскільки цього року відзначаємо Різдво за новоюліанським календарем, ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше - до 10 січня.

Автор:
Тетяна Гойденко