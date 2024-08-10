Фонд MK Foundation передал пограничникам 100 бусов для выполнения боевых заданий (ФОТО, ВИДЕО)

Военные Государственной пограничной службы получили очередную партию автомобилей от благотворительной организации MK Foundation. На этот раз фонд передал 100 грузовых бусов Volkswagen Transporter.

Об этом сообщили прессслужбы ГНСУ и MK Foundation.

Автомобили получили подразделения пограничников, выполняющих задачи в зоне боевых действий. А именно, как уточнил начальник управления вооружения администрации ГНСУ Владимир Кулагин, бусы отправили на Херсонское, Запорожское, Донецкое, Луганское и Харьковское направления.

Фото: пресс-служба MK Foundation

"Транспорт очень важно на фронте, он будет использоваться для выполнения задач по логистическому обеспечению, эвакуации, а главное его назначение — это сохранение жизни и здоровья наших бойцов", — добавил Кулагин.

Фото: пресс-служба MK Foundation

В самой благотворительной организации эту передачу автомобилей назвали самой масштабной за все время сотрудничества с пограничниками. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину MK Foundation передала на нужды подразделений ГНСУ 313 автомобилей марки Volkswagen Transporter, два грузовика Iveco и три карета скорой помощи.

В организации отмечают, что главной особенностью фонда есть то, что он не собирает донатов. Помощь украинским защитникам финансирует основатель MK Foundation, украинский бизнесмен Максим Криппа, а также такие компании-партнеры:

киберспортивная организация NAVI;

разработчик игры STALKER – GSC Game World;

киберспортивная компания Maincast.

Фото: пресс-служба MK Foundation

“Мы благодарим наших защитников за то, что они сдерживают российское нашествие на фронте. Со своей стороны, мы делаем все, чтобы быть для них надежным тылом и вовремя оказывать необходимую помощь, ведь противостоять такому врагу мы сможем только вместе”, — добавили в MK Foundation.

Фото: пресс-служба MK Foundation

Напомним, что благотворительная организация системно передает военным автомобили, часто по несколько десятков за раз. Работа волонтеров важна для усиления боеспособности украинской армии, потому враг постоянно пытается проводить дестабилизационные операции. Так, ранее на MK Foundation совершили информационную атаку под руководством РФ. Однако это не помешало фонду продолжить выполнять свою главную миссию – обеспечивать военных всем необходимым.