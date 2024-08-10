Фонд MK Foundation передав прикордонникам 100 бусів для виконання бойових завдань (ФОТО, ВІДЕО)

Військові Державної прикордонної служби отримали чергову партію автомобілів від благодійної організації MK Foundation. Цього разу фонд передав за раз 100 вантажних бусів Volkswagen Transporter.

Про це повідомили пресслужби ДПСУ та MK Foundation.

Автівки отримали підрозділи прикордонників, які виконують завдання в зоні бойових дій. А саме, як уточнив начальник управління озброєння адміністрації ДПСУ Володимир Кулагин, буси відправили на Херсонський, Запорізький, Донецький, Луганський та Харківський напрямки.

Фото: пресслужба MK Foundation

“Транспорт це дуже важливо на фронті, він буде використовуватись для виконання завдань з логістичного забезпечення, евакуації, а головне його призначення — це збереження життя та здоров’я наших бійців”, — додав Кулагин.

Фото: пресслужба MK Foundation

У самій благодійній організації цю передачу автівок назвали наймасштабнішою за весь час співпраці з прикордонниками. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну MK Foundation передала на потреби підрозділів ДПСУ 313 автомобілів марки Volkswagen Transporter, дві вантажівки Iveco та три карети швидкої допомоги.

В організації зазначають, що головною особливістю фонду є те, що він не збирає донатів. Допомогу українським захисникам фінансує засновник MK Foundation, український бізнесмен Максим Кріппа, а також такі компанії-партнери:

кіберспортивна організація NAVI;

розробник гри S.T.A.L.K.E.R. - GSC Game World;

кіберспортивна компанія Maincast.

Фото: пресслужба MK Foundation

“Ми дякуємо нашим захисникам за те, що вони стримують російську навалу на фронті. Зі свого боку ми робимо все, щоб бути для них надійним тилом й вчасно надавати необхідну допомогу, адже протистояти такому ворогу ми зможемо лише разом”, - додали в MK Foundation.

Фото: пресслужба MK Foundation

Нагадаємо, що благодійна організація системно передає військовим автівки, часто по декілька десятків за раз. Робота волонтерів важлива для посилення боєздатності української армії, тому ворог постійно намагається проводити дестабілізаційні операції. Так, раніше на MK Foundation здійснили інформаційну атаку під керівництвом РФ. Проте це не завадило фонду продовжити виконувати свою головну місію - забезпечувати військових всім необхідним.