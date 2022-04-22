ФСБ "крышует" российских солдат-мародеров (АУДИО)

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской федерации (ФСБ РФ) конфискуют у российских военных награбленные в Украине вещи, а взамен обещают не привлекать тех к уголовной ответственности.

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Об этом свидетельствуют телефонные разговоры российских захватчиков, которые удалось перехватить Службе безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

"Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько бы бабок было!" – рассказал российский военный своей жене.

На вопрос своей супруги, куда делись все эти товары, оккупант ответил, что все отобрали сотрудники ФСБ.

"Наверное, после массового выхода западных брендов с рынка РФ ФСБ получила новую стратегическую задачу с "импортозом", – иронизируют в СБУ.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в украинских органах власти есть доступ к информации о всех российских военных, которые вели военные действия.

В частности, как отметил Федоров, украинские силовики зафиксировали все факты отправки военных, которые были в Черниговской, Киевской, Сумской областях через службы доставки.

Перед этим в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на захваченных территориях враг ограничивает движение гражданского населения, использует жилье местных жителей для размещения личного состава, продолжает мародерство и насилие, удерживает в заложниках местных активистов.

При этом сообщалось, что российские оккупанты вывозят награбленное имущество.