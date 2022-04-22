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ФСБ "крышует" российских солдат-мародеров (АУДИО)
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской федерации (ФСБ РФ) конфискуют у российских военных награбленные в Украине вещи, а взамен обещают не привлекать тех к уголовной ответственности.
Об этом свидетельствуют телефонные разговоры российских захватчиков, которые удалось перехватить Службе безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.
"Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько бы бабок было!" – рассказал российский военный своей жене.
На вопрос своей супруги, куда делись все эти товары, оккупант ответил, что все отобрали сотрудники ФСБ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Наверное, после массового выхода западных брендов с рынка РФ ФСБ получила новую стратегическую задачу с "импортозом", – иронизируют в СБУ.
Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в украинских органах власти есть доступ к информации о всех российских военных, которые вели военные действия.
В частности, как отметил Федоров, украинские силовики зафиксировали все факты отправки военных, которые были в Черниговской, Киевской, Сумской областях через службы доставки.
Перед этим в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на захваченных территориях враг ограничивает движение гражданского населения, использует жилье местных жителей для размещения личного состава, продолжает мародерство и насилие, удерживает в заложниках местных активистов.
При этом сообщалось, что российские оккупанты вывозят награбленное имущество.