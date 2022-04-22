ФСБ "кришує" російських солдат-мародерів (АУДІО)

Співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) конфіскують у російських військових награбовані в Україні речі, а натомість обіцяють не притягувати тих до кримінальної відповідальності.

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Про це свідчать телефонні розмови російських загарбників, які удалося перехопити Службі безпеки України, повідомляє прес-центр СБУ.

"Я вже нічого не вивезу. 63 айфони було. 13-х, на 512 гігабайт, Pro Max. Скільки б бабок було!", – розповів російський військовий своїй дружині.

На запитання своєї дружини, куди поділися ці товари, окупант відповів, що все відібрали співробітники ФСБ.

"Напевно, після масового виходу західних брендів із ринку РФ ФСБ отримала нове стратегічне завдання з "імпортозом", - іронізують у СБУ.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що в українських органах влади є доступ до інформації про всіх російських військових, які вели військові дії.

Зокрема, як зазначив Федоров, українські силовики зафіксували всі факти відправлення військових, які були у Чернігівській, Київській, Сумській областях через служби доставки.

Перед цим у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на захоплених територіях ворог обмежує рух цивільного населення, використовує житло місцевих мешканців для розміщення особового складу, продовжує мародерство та насильство, утримує у заручниках місцевих активістів.

При цьому повідомлялося, що російські окупанти вивозять награбоване майно.