ГСЧС завершила тестирование системы оповещения

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 23 сентября завершила тестирование современной системы информирования населения Cell Broadcast. Об этом сообщил заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш.

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Тестирование началось 7 сентября. Пользователям мобильных телефонов приходили уведомления, сопровождавшиеся резким, громким звуком.

По словам Примуша, эта система оповещения необходима для информирования населения об угрозах их жизни.

"Понимаю , что процесс тестирование , которое мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но огромное количество технических решений и вопросов, которые нужно было решить требовала определенного времени для тестирования", - рассказал он.

Заместитель председателя ГСЧС отметил, что в 2021 году служба по чрезвычайным ситуациям внедрила эту систему за несколько миллионов долларов. Дополнительные работы продолжались год.

К внедрению Cell Broadcast присоединились мобильные операторы, Украинская ассоциация операторов связи "Телас", производители мобильных телефонов и смартфонов, вендоры оборудования мобильной связи, мировые поставщики программного обеспечения для смартфонов. Работу провели при поддержке Министерства внутренних дел, Министерства цифровой трансформации, Государственной службы специальной связи и защиты информации.

"В дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев. Мы же во взаимодействии с производителями мобильных телефонов работаем над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые могут получать уведомления", - подытожил Примуш.

Напомним, тестирование системы оповещения проходило в 18 регионах Украины (без полностью или частично оккупированных и без Сумской области). Уведомления получали абоненты операторов мобильной связи "Киевстар", Vodafone и lifecell.