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ГСЧС завершила тестирование системы оповещения
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 23 сентября завершила тестирование современной системы информирования населения Cell Broadcast. Об этом сообщил заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш.
Тестирование началось 7 сентября. Пользователям мобильных телефонов приходили уведомления, сопровождавшиеся резким, громким звуком.
По словам Примуша, эта система оповещения необходима для информирования населения об угрозах их жизни.
"Понимаю , что процесс тестирование , которое мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но огромное количество технических решений и вопросов, которые нужно было решить требовала определенного времени для тестирования", - рассказал он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Заместитель председателя ГСЧС отметил, что в 2021 году служба по чрезвычайным ситуациям внедрила эту систему за несколько миллионов долларов. Дополнительные работы продолжались год.
К внедрению Cell Broadcast присоединились мобильные операторы, Украинская ассоциация операторов связи "Телас", производители мобильных телефонов и смартфонов, вендоры оборудования мобильной связи, мировые поставщики программного обеспечения для смартфонов. Работу провели при поддержке Министерства внутренних дел, Министерства цифровой трансформации, Государственной службы специальной связи и защиты информации.
"В дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев. Мы же во взаимодействии с производителями мобильных телефонов работаем над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые могут получать уведомления", - подытожил Примуш.
Напомним, тестирование системы оповещения проходило в 18 регионах Украины (без полностью или частично оккупированных и без Сумской области). Уведомления получали абоненты операторов мобильной связи "Киевстар", Vodafone и lifecell.