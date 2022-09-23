ДСНС завершила тестування системи оповіщення

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 23 вересня завершила тестування сучасної системи інформування населення Cell Broadcast. Про це повідомив заступник голови ДСНС України Роман Примуш.

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Тестування розпочалося 7 вересня. Користувачі мобільних телефонів отримували оповіщення, які супроводжувалися різким, гучним звуком.

За словами Примуша, ця система оповіщення необхідна для інформування населення про загрози для їхнього життя.

"Розумію, що процес тестування, який ми розпочали 7 вересня, викликав ряд незручностей і обріс мемами, але величезна кількість технічних рішень і питань, які потрібно було вирішити вимагала певного часу для тестування", — розповів він.

Заступник голови ДСНС зазначив, що в 2021 році служба з надзвичайних ситуацій впровадила цю систему за декілька мільйонів доларів. Додаткові роботи тривали рік.

До впровадження Cell Broadcast долучилися мобільні оператори, Українська асоціація операторів зв’язку “Телас”, виробники мобільних телефонів та смартфонів, вендори обладнання мобільного зв’язку, світові постачальники програмного забезпечення для смартфонів. Роботу провели при підтримці Міністерства внутрішніх справ, Міністерства цифрової трансформації, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

"Надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватись для надсилання реальних сигналів про загрози для українців. Ми ж у взаємодії з виробниками мобільних телефонів працюємо над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які можуть отримувати сповіщення", - підсумував Примуш.

Нагадаємо, тестування системи оповіщення тривало у 18 регіонах України (без тих, що повністю або частково окуповані та без Сумської області). Оповіщення отримували абоненти операторів мобільного зв’язку "Київстар", Vodafone та lifecell.