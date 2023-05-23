Ирландия станет первой страной, которая введет медицинскую маркировку алкоголя

Ирландия намерена стать первой страной в мире, которая введет предупреждение о вреде для здоровья на алкогольной продукции.

Об этом пишет The Guardian.

"Мы стали первой страной в мире, которая сделала этот шаг и ввела комплексную медицинскую маркировку алкогольной продукции. Я надеюсь, что другие страны последуют примеру", – сказал министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли.

Он добавил, что 22 мая подписал соответствующий закон, который вступит в силу 22 мая 2026 года. Это позволит предприятиям адаптироваться к новым правилам.

Следовательно, производители алкогольных напитков обязаны будут размещать на этикетке напитков предупреждения о калорийности, рисках рака, заболевания печени и об опасности употребления алкоголя во время беременности.

Также на этикетке должен быть Q-код со ссылкой на сайт Управления здравоохранения Ирландии, чтобы потребители могли узнать больше о вреде употребления алкогольных напитков.

Кроме того, подобная информация будет обязана распространяться в пабах страны.

Как пишет The Guardian, в 2001 году в Ирландии один человек в среднем выпивал 14,3 литра чистого алкоголя в год. Совет по исследованиям здравоохранения сообщает, что в настоящее время этот показатель снизился до 10,2 литра.

Напомним, Австралия запретит рекреационный вейпинг и усилит другие аспекты законов об электронных сигаретах в рамках наибольшего подавления табачной промышленности за десять лет, чтобы попытаться остановить рост подросткового вейпинга.

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