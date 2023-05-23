Ірландія стане першою країною, яка запровадить медичне маркування алкоголю

Ірландія має намір стати першою країною у світі, яка запровадить попередження про шкоду для здоров’я на алкогольній продукції.

Про це пише The Guardian.

"Ми стали першою країною у світі, яка зробила цей крок і запровадила комплексне медичне маркування алкогольної продукції. Я сподіваюсь, що інші країни візьмуть з нас приклад", – сказав міністр охорони здоров’я Ірландії Стівен Доннеллі.

Він додав, що 22 травня підписав відповідний закон, який набуде чинності 22 травня 2026 року. Це дасть час підприємствам адаптуватися до нових правил.

Відтак виробники алкогольних напоїв зобов'язані будуть розміщувати на етикетці напоїв попередження про калорійність, ризики раку, захворювання печінки та про небезпеку вживання алкоголю під час вагітності.

Також на етикетці має бути Q-код з посиланням на сайт Управління охорони здоров'я Ірландії, щоб споживачі могли дізнатися більше про шкоду вживання алкогольних напоїв.

Крім того, подібну інформацію будуть зобов'язані розповсюджувати в пабах країни.

Як пише The Guardian, у 2001 році в Ірландії одна людина в середньому випивала 14,3 літра чистого алкоголю на рік. Рада з досліджень охорони здоров'я повідомляє, що наразі цей показник знизився до 10,2 літра.

Нагадаємо, Австралія заборонить рекреаційний вейпінг і посилить інші аспекти законів про електронні сигарети в рамках найбільшого придушення тютюнової промисловості за понад десять років, щоб спробувати зупинити зростання підліткового вейпінгу.

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