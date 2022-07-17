Из-за 40-градусной жары в Испании и Португалии погибли около 600 человек

В Испании температура воздуха достигала 45,7 градуса. В соседней Португалии в течение нескольких дней температура достигала 40 градусов.

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Так, в Испании из-за жары, которая держится почти неделю, умерло 360 человек. Португальский Минздрав сообщил, что с 7 по 13 июля из-за жары умерло 238 человек. Большинство из них — пожилые люди. Об этом сообщает Reuters.

При этом в Португалии, Испании и Франции возникли лесные пожары, из-за чего тысячи людей вынужденно покинули свои дома. В испанской провинции Малага эвакуировали более трех тысяч человек. Во Франции эвакуировали 12 200 человек из региона Жиронда, где за сутки площадь лесных пожаров выросла на четверть - до 10 тысяч гектаров.

В Великобритании 15 июля впервые объявили максимальный "красный уровень" угрозы для жителей из-за прогнозируемой жары.

По прогнозу синоптиков, 18 и 19 июля, в районе, в который входят Лондон, Манчестер и Йорк, температура повысится до 40 градусов.

Напомним, что Португалия предоставит Украине до 250 млн евро финансовой поддержки.