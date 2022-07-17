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Через 40-градусну спеку в Іспанії та Португалії загинули близько 600 людей
В Іспанії температура повітря сягала 45,7 градуса. У сусідній Португалії протягом кількох днів температура сягала 40 градусів.
Так, в Іспанії через спеку, яка тримається майже тиждень, померло 360 людей. Португальське МОЗ повідомило, що з 7 по 13 липня через спеку померло 238 осіб. Більшість із них — люди похилого віку. Про це повідомляє Reuters.
При цьому у Португалії, Іспанії і Франції виникли лісові пожежі, через що тисячі людей вимушено залишили свої будинки. В іспанській провінції Малага евакуювали понад три тисячі людей. У Франції евакуювали 12 200 осіб із регіону Жиронда, де за добу площа лісових пожеж зросла на чверть — до 10 тисяч гектарів.
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За прогнозом синоптиків, 18 та 19 липня в районі, до якого входять Лондон, Манчестер та Йорк, температура підвищиться до 40 градусів.
Нагадаємо, що Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки.