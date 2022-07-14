В Іспанії введуть безкоштовний проїзд в поїздах

Уряд Іспанії з вересня запроваджує 100% знижку на проїзд у поїздах держкомпанії Renfe, повідомляє CNN.

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що з 1 вересня та мінімум до кінця 2022 року квитки на потяги будуть безкоштовними. За даними суспільного мовника TVE, це рішення не поширюється на квитки в один кінець або на далекі поїздки.

"Цей захід заохочує максимальне використання цього виду громадського транспорту, щоб гарантувати необхідні щоденні поїздки на роботу безпечним, надійним, зручним, економічним та стійким транспортним в умовах суттєвого зростання цін на енергоносії, зокрема паливо", - резюмували у Міністерстві транспорту Іспанії.

Зазначимо, що спочатку Мадрид планував запровадити знижку 50% на всі залізничні квитки.

ЄС зіткнувся з енергетичною кризою у зв'язку зі скороченням поставок із РФ - країна багато років була одним із основних постачальників нафти та газу. У липні у відповідь на вторгнення Росії в Україну Євросоюз ухвалив рішення заборонити купівлю, імпорт або передачу сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії до країн блоку.

Крім того, нафта продовжує зростати в ціні, оскільки Саудівська Аравія та ОАЕ не можуть збільшити видобуток.

РФ також скорочує постачання газу на європейські ринки, тому ЄС готує план "Б" на випадок раптової зупинки постачання російського газу, але включати до нового списку санкцій обмеження на постачання газу до країн блоку поки не планує .