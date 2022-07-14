В Испании введут бесплатный проезд в поездах

Правительство Испании с сентября вводит 100% скиду на проезд в поездах госкомпании Renfe, сообщает CNN.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что с 1 сентября и минимум до конца 2022 года билеты на поезда будут бесплатными. По данным общественного вещателя TVE, эта мера не распространяется на билеты в один конец или на дальние поездки.

"Эта мера поощряет максимальное использование этого вида общественного транспорта, чтобы гарантировать необходимые ежедневные поездки на работу безопасным, надежным, удобным, экономичным и устойчивым транспортным в условиях существенного роста цен на энергоносители, в частности топливо", — резюмировали в Министерстве транспорта Испании.

Отметим, что сначала Мадрид планировал ввести скидку в 50% на все ж/д билеты.

ЕС столкнулся с энергетическим кризисом в связи с сокращением поставок из РФ - страна многие годы была одним из основных поставщиков нефти и газа. В июле в ответ на вторжения России в Украину Евросоюз принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны блока.

Кроме того, нефть продолжает расти в цене, поскольку Саудовская Аравия и ОАЭ не могут увеличить добычу.

РФ также сокращает поставки газа на европейские рынки, поэтому ЕС готовит план "Б" на случай внезапной остановки поставок российского газа, но включать в новый санкционный список ограничения на поставку газа в страны блока пока не планирует.