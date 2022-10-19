Как тратят деньги мужчины и женщины во время войны

С началом войны украинцы начали испытывать финансовые сложности. И мужчины, и женщины почти одинаково испытывают нехватку средств, однако подходы к расходам и решению финансовых проблем у них разные.

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Об этом свидетельствует исследование кадрового портала grc.ua.

Так, ежемесячно не хватает денег на зарплату 38% женщин и 32% мужчин. Также больше женщин, чем мужчин, призналось, что они сталкиваются с нехваткой средств время от времени. Такой ответ дали 31% женщин и 27% мужчин.

Вместе с тем мужчин больше среди респондентов, которые сообщили, что они испытывают финансовые сложности изредка или вообще никогда. Очень редко сталкиваются с нехваткой средств 23% мужчин и 17% женщин. Всегда хватает зарплаты 17% мужчин и 14% женщин.

Финансовые сложности для большинства граждан – это относительно новое явление. 44% мужчин и женщин отметили, что их финансовое положение ухудшилось с начала войны и им стало не хватать денег до зарплаты.

Из-за потери работы и снижения уровня доходов более половины украинцев не имеют возможности делать сбережения. 26% женщин и 24% мужчин отметили, что с начала войны они потеряли работу и сейчас находятся в поиске источников заработка. Однако наличие работы не гарантирует такую зарплату, которой будет достаточно до следующей выплаты. Из числа работающих респондентов 30% женщин и 26% мужчин говорят о том, что им едва хватает денег до зарплаты.

Среди тех украинцев, кто имеет возможность экономить, больше всего тех, кто делает это очень редко. 21% мужчин и 19% женщин отметили, что возможность делать сбережения у них появляется крайне редко.

Мужчины чаще женщин делают сбережения. До 10% своего ежемесячного заработка сохраняют неизрасходованные 10% мужчин и 8% женщин. Более 10% зарплаты хранят 14% мужчин и 10% женщин.

Продукты питания – это главная категория расходов как для мужчин, так и женщин. Также равноценно важны и для мужчин, и для женщин уплаты коммунальных платежей.

Интересно, что женщины тратят больше средств, чем мужчины, на медицинские услуги, благотворительность и помощь ВСУ, образование, одежду и обувь. С другой стороны, мужчины чаще тратят заработанные деньги на транспорт и собственный автомобиль, выплату кредитов, развлечения и, как ни странно, на детей.

Отметим, половине украинцев не хватает денег на зарплату. В результате уровень бедности в Украине вырос в десять раз.