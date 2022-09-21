Каждый второй украинец ищет работу: тенденции рынка труда во время войны

Неудовлетворенность уровнем зарплаты, нестабильным положением компании или потеря работы стали причинами повышения активности соискателей в попытках найти новую работу.

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Согласно исследованию кадрового портала grc.ua , в активном поиске работы сейчас находится каждый второй украинский специалист (52,3%), планируют искать новое место в ближайшее время еще 16%.

Большинство украинцев пока тратит на поиск работы не более полугода, что соответствует тенденции повышения срока трудоустройства в период кризиса на рынке труда.

В частности, от трех до шести месяцев тратят на трудоустройство треть (34,4%) опрошенных работников вне зависимости от возраста и опыта. Однако чем выше квалификация и опыт специалиста, тем дольше продолжаются и собеседования, и переговоры с работодателями. Следовательно, у специалистов с высокой квалификацией процесс поиска новой работы может занимать и больше полугода.

Сталкиваются с увеличением срока трудоустройства специалисты постарше. Их больше среди тех, кто тратит на поиски работы от полугода до года и более года.

Среди проблем, с которыми сталкиваются при поиске работы украинские специалисты, чаще всего указывалось на уменьшение количества вакансий в нужной профессии, а также невозможность найти работу с достойным размером оплаты из-за того, что зарплаты в профессии и в целом на рынке труда ощутимо снизились. Эти причины назвали соответственно 32,7% и 29,7% украинцев.

Соискатели чаще сталкиваются с тем, что работодатели стали более требовательными к кандидатам. О таком явлении вспомнил каждый пятый опрошенный.

"Это не удивительно, ведь сейчас, в период кризиса на рынке труда, работодатели находятся в более выгодном положении, чем работники. Компании имеют широкий выбор свободных кандидатов на рынке. В то же время соискатели, сталкиваясь с дефицитом вакансий и высокой конкуренцией на открытые рабочие места, готовы идти на уступки ради получения работы. Кризис на рынке труда заставляет соискателей проявлять больше активности при трудоустройстве и тратить на этот процесс больше сил и времени", - комментируют аналитики кадрового портала.

Среди других проблем, с которыми сталкиваются украинцы при поиске работы и трудоустройстве, отмечался эйджизм, нежелание работодателей трудоустраивать внутриперемещенных лиц, невозможность устроиться на работу из-за того, что дети не ходят в школу и садик оффлайн, а также отсутствие необходимых знаний и навыков, в частности, низкий уровень владения иностранными языками.

Интересно, что проблема отсутствия знаний о том, как искать работу, не является массовой. С такой проблемой сталкивается всего-навсего 6,8% опрошенных специалистов.

Не ощутили сложностей в поиске работы только 2% опрошенных специалистов.

Напомним, в Украине заработал "Единый портал вакансий", который позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью и ожидаемым уровнем зарплат.

Отметим, что негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны испытало на себе подавляющее большинство украинцев. Более 40% украинцев остались без работы. В настоящее время продолжают работать и получать заработную плату в полном объеме только 23%.