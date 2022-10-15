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Киев частично закрыт антидронным куполом
Антидронный купол защищает особо важные объекты.
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Об этом сообщил в эфире "Единые новости" советник городского головы Киева Юрий Зозуля.
"Дрон-купол уже частично, фрагментарно существует в Киеве. Вы должны быть уверены, что каждый день в каком-то месте появляется элемент противодронной защиты", – добавил он.
Зозуля отметил, что на сооружение полноценной защиты от дронов понадобится около 2 лет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Компания DraganFly согласилась предоставить экспертизу в такой защите и профинансировать ее.
Напомним, что компания DraganFly намерена запустить программу гуманитарного разминирования украинских территорий.