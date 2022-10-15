Київ частково закритий антидронним куполом

Антидронний купол захищає особливо важливі об'єкти.

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Про це повідомив у ефірі "Едині новини" радник міського голови Києва Юрій Зозуля.

"Дрон-купол вже частково, фрагментарно існує в Києві. Ви повинні бути впевнені, що кожен день в якому-то місці з'являється елемент протидронного захисту", - додав він.

Зозуля наголосив, що на спорудження повноцінного захисту від дронів знадобиться близько 2 років.

Компанія DraganFly зголосилася надати експертизу у такому захисті та профінансувати її.

Нагадаємо, що компанія DraganFly має намір запустити програму гуманітарного розмінування українських територій.