Киев претендует на звание "самого умного" города в мире - Кличко

Киев попал в финалисты одной из самых престижных премий в мире World Smart City Awards, отмечающих инновационные города и проекты.

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Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Впервые в истории украинский город претендует на главную награду. В этом году World Smart City Awards получила заявки из более чем 60 стран мира. Финалистами в номинации City Award также стали Сеул, Торонто, Сидней, Богота и Куритиба", - отметил он.

По его словам, победителей объявят 16 ноября на конгрессе Smart City Expo в Барселоне.

"Как указано на сайте конкурса, "в противостоянии военной агрессии России, киевские власти демонстрируют как цифровые технологии помогают городам оставаться устойчивыми. Сосредотачиваясь на общественной безопасности, системе мобильности и работая над переводом всех сервисов для горожан в онлайн режим», - добавил Кличко.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" появилась английская версия, благодаря чему использование главных городских сервисов столицы и получение уведомлений о воздушной тревоге стало доступно на английском языке.