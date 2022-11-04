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Киев претендует на звание "самого умного" города в мире - Кличко
Киев попал в финалисты одной из самых престижных премий в мире World Smart City Awards, отмечающих инновационные города и проекты.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"Впервые в истории украинский город претендует на главную награду. В этом году World Smart City Awards получила заявки из более чем 60 стран мира. Финалистами в номинации City Award также стали Сеул, Торонто, Сидней, Богота и Куритиба", - отметил он.
По его словам, победителей объявят 16 ноября на конгрессе Smart City Expo в Барселоне.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Как указано на сайте конкурса, "в противостоянии военной агрессии России, киевские власти демонстрируют как цифровые технологии помогают городам оставаться устойчивыми. Сосредотачиваясь на общественной безопасности, системе мобильности и работая над переводом всех сервисов для горожан в онлайн режим», - добавил Кличко.
Напомним, в приложении "Киев Цифровой" появилась английская версия, благодаря чему использование главных городских сервисов столицы и получение уведомлений о воздушной тревоге стало доступно на английском языке.