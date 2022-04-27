Киевлян просят не посещать кладбища на период действия военного положения

Городские власти просят жителей столицы воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения и перенести визит до того момента, когда ситуация в городе станет более безопасной.

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Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Традиционно после Пасхи в Украине проходят поминальные дни, украинцы чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Напоминаю, что на территории Украины, и в Киеве в частности, продолжает действовать военное положение. С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, повреждены дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ", — подчеркнул он.

Киевлян призвали не создавать скопление людей на территориях кладбищ и не подвергать опасности себя и своих близких.

Отметим также, что российские оккупанты на украинской земле оставили после себя много опасных "сюрпризов": боеприпасы, мины, взрывоопасные предметы, гранаты.

Известны также случаи и минирования кладбищ, на которых российские военные оставляли растяжки и мины.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, в Киевской области на этой неделе планируется сосредоточить работу саперных служб на кладбищах, и люди через городских голов будут знать, какое кладбище разминировано.

По его словам, более 5,5 тысячи гектаров территории проверено и более 22 тысяч боеприпасов обезврежено, но на 743 тысячах гектаров территории еще могут быть взрывоопасные предметы.

Сейчас около 300 тысяч квадратных метров территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами.

Отметим, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям запустила на своем сайте интерактивную карту, на которой отмечены опасные участки и места, где обнаружены взрывоопасные предметы.