Киян просять не відвідувати цвинтарі на період дії воєнного стану

Міська влада просить жителів столиці утриматися від відвідування цвинтарів на період дії військового стану.

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Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворознік.

"Традиційно після Великодня в Україні поминальні дні, українці вшановують пам'ять померлих родичів і близьких, відвідуючи цвинтарі. Нагадую, що на території України, і в Києві зокрема, продовжує діяти військовий стан. З початку військових дій столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Є факти обстрілів та територій цвинтарів", — наголосив він.

Кияни закликали не створювати скупчення людей на територіях цвинтарів і не наражати на небезпеку себе і своїх близьких.

Зазначимо також, що російські окупанти на українській землі залишили по собі багато небезпечних "сюрпризів": боєприпаси, міни, вибухонебезпечні предмети, гранати.

Відомі також випадки та мінування цвинтарів, на яких російські військові залишали розтяжки та міни.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, на Київщині цього тижня планується зосередити роботу саперних служб на цвинтарях, і люди через міських голів знатимуть, який цвинтар розмінований.

За його словами, понад 5,5 тисячі гектарів території перевірено та понад 22 тисячі боєприпасів знешкоджено, але 743 тисячі гектарів території ще можуть мати вибухонебезпечні предмети.

Наразі близько 300 тисяч квадратних метрів території України потребує гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами.

Зазначимо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій запустила на своєму сайті інтерактивну карту, на якій відмічені небезпечні ділянки та місця, де виявили вибухонебезпечні предмети.