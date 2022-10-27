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Общество
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Киевсовет объявил озеро Алмазное ландшафтным заказником

Киевсовет объявил озеро Алмазное ландшафтным заказником
Фото: скриншот видео YouTube/kvo2003

Киевский городской совет объявлен ландшафтным заказником местного значения озеро Алмазное в Деснянском районе. Об этом сообщила депутат горсовета, секретарь комиссии по вопросам экологической политики Евгения Кулеба.

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По ее словам, решение было поддержано 86 депутатами. Территория новосозданного заказника включает озеро и прибрежно-защитную полосу возле него площадью 185,3 га.

"Почему это важно: берег озера не смогут "укреплять путем строительства на нем ТЦ", например. Берег останется естественным, озеро нельзя засыпать", - подчеркнула депутат.

По словам Кулебы, на территории заказника растут растения, занесенные в Красную книгу, живут пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие, охраняемые Бернской и Боннской конвенциями.

"Эта зона относится к водно-болотным угодьям, которые являются местом гнездования большого количества птиц, а также природной средой питания крупнейшего орла Европы - орлана-белохвоста, который занесен в Европейский Красный список, международную и украинскую Красные книги", - добавила она.

Как указала депутат, озеро Алмазное и его прибрежная полоса являются неотъемлемой составляющей экосистемы столицы, поэтому важно оградить его от уничтожения и обеспечить эффективное функционирование коридоров экологической сети.

Напомним, что в июле Киевсовет также одобрил решение о создании ландшафтного заказника "Протасов Яр".

Автор:
Тимофей Беспятов