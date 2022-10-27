Київрада оголосила озеро Алмазне ландшафтним заказником

Київська міська рада оголошено ландшафтним заказником місцевого значення озеро Алмазне у Деснянському районі. Про це повідомила депутатка міськради, секретарки комісії з питань екологічної політики Євгенія Кулеба.

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За її словами, рішення підтримали 86 депутатів. Територія новоствореного заказника включає озеро та прибережно-захисну смугу біля нього площею 185,3 га.

"Чому це важливо: берег озера не зможуть "укріплювати шляхом будівництва на ньому ТЦ", наприклад. Берег залишиться природнім, озеро не можна засипати", - підкреслила депутатка.

За словами Кулеби, на території заказника ростуть рослини, які занесені до Червоної книги, мешкають плазуни, птахи та ссавці, які охороняються Бернською та Боннською конвенціями.

"Ця зона належить до водно-болотних угідь, які є місцем гніздування великої кількості птахів, а також природним середовищем живлення найбільшого орла Європи – орлана-білохвоста, якого занесено до Європейського Червоного списку, міжнародної та української Червоних книг", - додала вона.

Як вказала депутатка, озеро Алмазне та його прибережна смуга є невід’ємною складовою екосистеми столиці, тому важливо захистити її від знищення та забезпечити ефективне функціонування коридорів екологічної мережі.

Нагадаємо, що в липні Київрада також схвалила рішення про створення ландшафтного заказника "Протасів Яр".