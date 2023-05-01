Кличко обещает разобраться с аттракционами на Крещатике

Киевские власти заявляют, что использование аттракционов на Крещатике несанкционировано, и соответствующий вопрос будет решен совместно с правоохранителями.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ мэра Киева Виталия Кличко на петицию.

"Будет рассмотрена возможность углубления взаимодействия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) с Главным управлением Национальной полиции в Киеве и Управлением патрульной полиции в Киеве департамента патрульной полиции для реализации надлежащих мер реагирования на факты несанкционированной хозяйственной деятельности на улице Крещатик", - говорится в ответе мэра Киева Виталия Кличко на петицию.

Протоколы о правонарушениях вправе составлять только Национальная полиция, нормативно-правовые акты наделяют органы Нацполиции полномочиями для предотвращения несанкционированной хозяйственной деятельности, указанной в петиции.

Петиция на сайте Киевского городского совета с призывом убрать аттракционы с Крещатика была обнародована 6 апреля и набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Напомним, Киевсовет 20 апреля проголосовал за расторжение договора аренды земли с посольством России, а также обратился в Кабинет министров Украины о возвращении имущества дипучреждения в собственность государства.