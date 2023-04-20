Киевсовет расторгнет договор аренды земли с посольством России, — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киевсовет 20 апреля рассмотрит вопрос о расторжении договора аренды земли с посольством России и должен его принять.

Об этом глава города заявил в начале заседания Киевского городского совета.

"Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды разорвем, и обратимся к правительству о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров к собственности украинского государства», – сказал Кличко.

Кроме того, депутаты планируют расторгнуть договоры аренды земли на Владимирском спуске. Это, по словам мэра, исключит возможность строительства на нем и не допустит искажения склонов, входящих в буферную зону Святой Софии, которая внесена в перечень наследия ЮНЕСКО.

На фоне этого мэр столицы подчеркнул, что Киев приступил к процедуре создания Мемориала защитников Украины. Общая площадь Национального военного мемориального кладбища составит около 100 гектаров. За его создание отвечает и место определило правительство.

Напомним, 23 февраля 2022 года над зданием, где размещалось российское посольство в Киеве, спустили флаги. В тот же день дипучреждение перестало работать. 24 февраля после полномасштабного вторжения российских войск Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией.