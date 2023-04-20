Київрада розірве договір оренди землі з посольством Росії, — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київрада 20 квітня розгляне питання розірвання договору оренди землі з посольством Росії та має його ухвалити.

Про це очільник міста заявив на початку засідання Київської міської ради.

"Я думаю, тут рішення буде одностайним. Ми і договір оренди розірвемо, і звернемось до уряду щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави», – сказав Кличко.

Крім того, депутати планують розірвати договори оренди землі на Володимирському узвозі. Це, за словами мера, унеможливить будівництво на ньому та не допустить спотворення схилів, що входять до буферної зони Святої Софії, яка внесена до переліку спадщини ЮНЕСКО.

На тлі цього мер столиці підкреслив, що Київ розпочинає процедуру створення Меморіалу захисників України. Загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд.

Нагадаємо, 23 лютого 2022 року над будівлею, де розміщювалося російське посольство у Києві, спустили прапори. Того ж дня дипустанова перестала працювати. 24 лютого, після повномасштабного вторгнення російських військ Україна розірвала дипломатичні відносини із Російською Федерацією.