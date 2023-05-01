Кличко обіцяє розібратись з атракціонами на Хрещатику

Київська влада заявляє, що використання атракціонів на Хрещатику є несанкціонованим, і відповідне питання буде вирішено спільно з правоохоронцями.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь мера Києва Віталія Кличка на петицію.

"Буде розглянуто можливість поглиблення взаємодії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з Головним управлінням Національної поліції в місті Києві та Управлінням патрульної поліції в Києві департаменту патрульної поліції для реалізації належних заходів реагування на факти несанкціонованої господарської діяльності на вулиці Хрещатик", - ідеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Протоколи про правопорушення має право складати лише Національна поліція, нормативно-правові акти наділяють органи Нацполіції повноваженнями для запобігання несанкціонованій господарській діяльності, зазначеній у петиції.

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом прибрати атракціони з Хрещатика була оприлюднена 6 квітня й набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Нагадаємо, Київрада 20 квітня проголосувала за розірвання договору оренди землі з посольством Росії, а також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна дипустанови у власність держави.