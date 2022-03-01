Кличко объявил о продлении комендантского часа в Киеве и призвал не выходить из укрытий без необходимости

Мэр Киева Виталий Кличко записал новое видеообращение к жителям города. По его словам, в столице остается тяжелая ситуация. Кличко призывает не выходить на улицу без крайней необходимости.

"Дорогие друзья! Киевляне! Ситуация у нас сложная. Враг на подступах к столице. Наши Вооруженные Силы, бойцы теробороны героически сражаются за нашу землю. Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город. Установлены блокпосты. Я призываю всех сохранять выдержку. Не выходить без крайней нужды на улицы. При сигнале тревоги находиться в укрытиях", — сказал Кличко.

Он добавил, что все объекты критической инфраструктуры сейчас работают. Общественный транспорт курсирует в ограниченном режиме до 19:00.

Также Кличко заявил, что в Киеве действует комендантский час с 20:00 до 08:00. Таким образом, его действие продлилось на один час. Еще сегодня комендантский час был до 07:00.

"С 20:00, напомню, комендантский час. Все остаются дома или в укрытиях! По городу передвигается только транспорт со спецпропусками от военного коменданта Киева! Продолжается комендантский час до 8:00", — сказал мэр столицы.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил генерала Николая Жирнова главой Киевской военной администрации. Виталий Кличко остаётся мэром Киева и будет работать совместно с военным главой.