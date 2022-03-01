Кличко оголосив про продовження комендантської години у Києві та закликав не виходити з укриттів без необхідності

Мер Києва Віталій Кличко записав новий відеозвернення до жителів міста. За його словами, у столиці залишається тяжка ситуація. Кличко закликає не виходити на вулицю без нагальної потреби.

"Дорогі друзі! Кияни! Ситуація у нас складна. Ворог на підступах до столиці. Наші Збройні Сили, бійці тероборони героїчно борються за нашу землю. Ми готуємося захищати Київ. Споруджені укріплення на в'їздах до міста. Встановлено блокпости. Я закликаю всіх зберігати витримку. Не виходити без крайньої потреби на вулиці. При сигналі тривоги перебувати в укриттях", - сказав Кличко.

Він додав, що всі об'єкти критичної інфраструктури зараз працюють. Громадський транспорт курсує в обмеженому режимі – до 19:00.

Також Кличко заявив, що у Києві діє комендантська година з 20:00 до 08:00. Таким чином, його дія тривала на годину. Ще сьогодні комендантська година була до 07:00.

"З 20:00, нагадаю, комендантська година. Усі залишаються вдома або в укриттях! Містом пересувається тільки транспорт зі спецперепустками від військового коменданта Києва! Триває комендантська година до 8:00", — сказав мер столиці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив генерала Миколу Жирнова головою Київської військової адміністрації. Віталій Кличко залишається мером Києва та працюватиме спільно з військовим головою.