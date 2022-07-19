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Колонна военной техники из почти 1000 оккупантов двигается в сторону Запорожья - советник мэра Мариуполя
Колонна военной техники российских оккупантов с почти тысячной армией, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей, двигаются в сторону Запорожья.
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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Около одной тысячи извергов, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка - Захаровка, вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направление Запорожья", - проинформировал Андрющенко.
В частности, большинство личного состава военных – молодежь до 23 лет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Следует отметить, что 9 июля колонна военной техники российской армии с отметкой V, накануне уехавших в Мариуполе, отправилась в сторону Бердянска.