Колонна военной техники из почти 1000 оккупантов двигается в сторону Запорожья - советник мэра Мариуполя

Колонна военной техники российских оккупантов с почти тысячной армией, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей, двигаются в сторону Запорожья.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Около одной тысячи извергов, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка - Захаровка, вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направление Запорожья", - проинформировал Андрющенко.

В частности, большинство личного состава военных – молодежь до 23 лет.

Следует отметить, что 9 июля колонна военной техники российской армии с отметкой V, накануне уехавших в Мариуполе, отправилась в сторону Бердянска.