Колона військової техніки з майже 1000 окупантів рухається в бік Запоріжжя - радник мера Маріуполя

Колона військової техніки російських окупантів з майже тисячною армією, що базувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей, рухаються в бік Запоріжжя.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Близько однієї тисячі нелюдів, що базувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей в селищах по лінії Дем’янівка - Стародубівка - Захарівка, разом з військовою технікою зранку знялись зі стоянки та вирушили колонами в напрям Запоріжжя", - поінформував Андрющенко.

Зокрема, більшість особового складу військових - молодь до 23 років.

Варто зазначити, що 9 липня колона військової техніки російської армії з позначкою V, що на передодні виїхали в Маріуполі, вирушила в бік Бердянська.